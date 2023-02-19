Фото, видео: 5-tv.ru

Площадка, куда прилетели украинские снаряды, находится недалеко от стадиона «Донбасс Арена».

Украинские боевики нанесли удар по детской горке в Донецке, которую до этого в своем сюжете о жизни в городе показал международный телеканал RT. Кадры последствий обстрела появились в распоряжении 5-tv.ru.

Снежная горка, куда прилетели украинские снаряды, находится недалеко от стадиона «Донбасс Арена». Именно это место было показано в сюжете корреспондента RT Сами Абу Деяба. Он побывал в столице Донецкой народной республики (ДНР), пообщался с ее жителями и рассказал, что жизнь в прифронтовом городе постепенно нормализуется и направляется в мирное русло.

Спустя всего три часа после публикации сюжета Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по центру Донецка. Одной из мишеней стала та самая горка возле стадиона, с которой донецкие дети до этого катались на ледянках и надувных ватрушках.

Нет никаких сомнений в том, что место для удара было выбрано неслучайно. Однако вряд ли стоит надеяться, что эта очередная наглядная демонстрация зашкаливающего уровня цинизма и озверелости киевского режима и его «защитников» будет замечена и осуждена на Западе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ выпустили по центру Донецка 40 снарядов из РСЗО «Град» за две минуты.