«Болезнь оказалась сильнее»: как зависимость Высоцкого испортила его брак

Фото: www.globallookpress.com / Alexandr Graschenkov

В конце 70-х у легендарного артиста начались проблемы с сильнодействующими веществами. Многие до сих пор думают, что именно они привели к смерти поэта.

Одной из причин развода Владимира Высоцкого с женой Людмилой Абрамовой стала его зависимость от сильнодействующих веществ. Об этом aif.ru заявила коллега артиста Лидия Савченко.

По ее словам, пагубная привычка Высоцкого портила его брак даже больше, чем измены. Абрамова долго боролась с зависимостью мужа, после с этим же встретилась следующая жена Высоцкого — Марина Влади. И тоже безуспешно.

«Когда наступал антракт, Высоцкий шел к себе в гримерку бледный-бледный, весь мокрый, будто никого не видит вокруг. В перерыве, видимо, сделал, что нужно. И потом благостный выходит: „Ой, здравствуй, Лидусь“ и со всеми нами начинает здороваться. После Людмилы Абрамовой Марина Влади его лечила, возила в Америку, много этим занималась. Но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее», — поделилась подробностями коллега Высоцкого по Театру на Таганке.

Проблемы с запрещенными веществами у легендарного советского артиста начались не сразу. Сначала он делал себе инъекции, чтобы расслабиться после спектаклей. Ситуация обострилась в конце 70-х. Высоцкий пытался лечиться: делал чистку крови, ездил на реабилитацию во Францию. Владимира Высоцкого не стало 25 июля 1980 года. По одной версии, Высоцкий умер из-за наркотиков, по другой — из-за сердечно-сосудистой недостаточности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая жена Владимира Высоцкого Людмила Абрамова умерла.