Сорок снарядов за две минуты: ВСУ обрушили на центр Донецка залпы из «Градов»

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

Прямым попаданиям подверглись здание прокуратуры, крытый рынок и жилые дома.

Украинские боевики совершили очередной жесточайший обстрел Донецка, выпустив по городу несколько десятков снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Кадры последствий массированного удара передал с места событий корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

«По нашим данным, всего за две минуты в Донецк прилетело как минимум 40 снарядов из РСЗО. Попадания пришлись в прокуратуру, на крытый рынок, бульвар Школьный, а также на автовокзал. О погибших информация пока уточняется, но уже есть сведения, что есть раненые», — сообщил он.

Также известно, что во время обстрела Ворошиловского района повреждения получила парковая зона рядом с детской ледяной горкой. Еще один снаряд попал в крышу библиотеки имени Крупской. Кроме того, обстрелам подверглась школа «Альтаир» и жилые дома по бульвару Пушкина и улице Челюскинцев.

Житель столицы Донецкой народной республики (ДНР) Александр признался, что чудом остался жив, когда украинские снаряды начали бить по крытому рынку в центре города. Мужчина уже имеет навыки поведения во время обстрелов, поэтому мгновенно упал на землю за ближайшим деревом.

«Сначала целые залпы шли в районе Университетской и бульвара Пушкина. Это полкассеты „Града“ было. Потом мощный взрыв напротив автостанции», — рассказал Александр.

Прямым попаданиям подверглось и общежитие Донецкого национального технического университета вместе с прилегающей территорией. Студент учебного заведения Евгений признался, что недоумевает, зачем было обстреливать их жилище.

«Начались прилеты — стекла летят, все дрожит. В крышу попало — прямое попадание — и за общежитием еще одна упала… Здесь живут только беженцы и студенты. Это студгородок! Я вообще не понимаю, как такое возможно. Как можно так поступать?!» — высказался шокированный молодой человек.

По последним данным региональных властей, от обстрела ВСУ пострадали 10 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ выпустили по городам и селам Херсонской области около 100 снарядов за сутки.