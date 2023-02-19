Юлия Ефременкова нашла применение вещам умершей бабушки

Фото: Instagram* / efremenkovvvva

В этом месяце теледива похоронила любимую бабушку, которая всю жизнь заменяла ей маму.

Экс-участница популярной телестройки Юлия Ефременкова рассказала, как поступит с вещами своей покойной бабушки Алевтины Анатольевны. В своем профиле на Youtube блогерша сообщила, что придет за вещами родственницы в ее квартиру только по истечении 40 дней после смерти.

«Скорее всего, отдам их нуждающимся. Пока не могу вообще думать об этом и рассуждать», — сказала Ефременкова.

По ее словам, бабушка хотела бы распорядиться своими вещами именно так. Еще одну ее просьбу Ефременкова выполнила, похоронив ее в родном Туапсе.

Ранее теледива забрала собаку Алевтины Анатольевны, которая жила у знакомых во время болезни хозяйки. В конце января 77-летняя бабушка Ефременковой попала в больницу с желудочным кровотечением. Ранее она перенесла переливание крови, а также врачи диагностировали у нее двустороннюю пневмонию.

Ефременкова была очень близка с родственницей и болезненно перенесла ее смерть.

«Сегодня мы попрощались с моей мамочкой. Спи спокойно, моя любовь, я надеюсь, тебе там будет хорошо. Мы сделали все, как хотела моя мама. Она всегда говорила, что когда придет ее время, то она хочет, чтобы ее похоронили в городе Туапсе с ее родными. Мы исполнили ее волю», — написала знаменитость в личном блоге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Юлия Ефременкова отказалась от сиделки для заболевшей бабушки.

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