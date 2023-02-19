Скрывал брата и правду о тренировках: каким было детство Романа Костомарова

Фото: Наумов Олег / ТАСС

Выдающийся спортсмен долго противился судьбе и не хотел заниматься фигурным катанием.

Знаменитый российский фигурист сегодня борется со страшными осложнениями после пневмонии. Врачам пришлось ампутировать стопы и кисти чемпиона, чтобы побороть некроз. Состояние его меняется ежедневно, но останется тяжелым. Сайт StarHit.ru решил вспомнить, как спортсмен пришел к успеху, и что интересного было на его пути.

За свою спортивную карьеру он стал двукратным чемпионом мира, трехкратным — Европы и России. На Олимпиаде в Турине Костомаров завоевал золотую медаль после зажигательного проката под «Кармен». Однако из спорта знаменитость хотел уйти неоднократно — препятствий было много и мотивация порой пропадала, но все неприятности он преодолевал, показывая свое упорство.

Стыдился фигурного катания

Маленького Костомарова с детства тянуло в спорт, но никак не на фигурное катание. Однако в секции по плаванью мальчику отказали без объяснения причин, а в гимнастику не взяли из-за возраста — родители привели его зал в девять лет.

Знакомой родителей Костомарова оказала тренер по фигурному катанию Лидия Караваева. Она заметила мальчика в Ледовом дворце АЗЛК, и поздний возраст не стал для нее помехой. Она взяла его партнером для своей дочери. Роман очень стеснялся новой дисциплины — говорил всем, что станет хоккеистом или фигуристом-одиночником.

Пирсинг в честь кумира

Любовь к фигурному катанию Роману привил советский и российский фигурист Сергей Пономаренко. Олимпийский чемпион 1992 года стал кумиром для начинающего Костомарова. У мастера спорта была одна отличительная особенность — пирсинг в ухе. В честь него будущий чемпион и сделал прокол для серьги.

Был отличником

Тяжелые тренировки не были помехой для учебы. Костомаров успевал заниматься усердно везде и был отличником. Однажды его даже выделили среди остальных школьников Люблинского района и отправили к официальной правительственной делегации на Красную площадь.

После вручения цветов политикам мальчик посетил мавзолей. возможно, это яркое мероприятие и повлияло на любовь спортсмена к главной достопримечательности Москвы.

Мечта о кока-коле

Роман Костомаров, как и любой советский ребенок, мечтал попробовать кока-колу. Распробовать американскую газировку на вкус ему удалось лишь в 12 лет. Тогда он в составе юношеской сборной отправился на соревнования в Чехословакию и добрался до долгожданного сладкого напитка.

Помогал воспитывать брата

Поклонники долгие годы даже не подозревали, что у Романа Костомарова есть брат. Фигурист никогда не рассказывал о родственнике. Лишь три года назад он опубликовал снимок в своей социальной сети с неким Денисом. Счастливые молодые люди позировали на дачном пейзаже. Фото было подписано лаконично — «Брат!».

Сегодня Денис находится с братом в больнице. Вместе с женой фигуриста Оксаной Домниной они не отходят от спортсмена и делают все, чтобы спасти ему жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фигурист Евгений Плющенко выразил поддержку Костомарову.