ВС РФ поразили два командных пункта ВСУ в Запорожье и ДНР

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

За минувшие сутки были поражены 92 артиллерийских подразделения противника в 118 районах.

Российские военные поразили командные пункты ВСУ в Запорожской области и ДНР. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области и Угледар Донецкой Народной Республики поражены командные пункты 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ», — прокомментировал генерал-лейтенант.

В военном ведомстве отметили, что в результате работы российской армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки были поражены 92 артиллерийских подразделения ВСУ в 118 районах.

«В Херсоне и Михайловке Херсонской области поражены четыре склада ВСУ с боеприпасами», — добавили в министерстве.

Кроме того, по данным Конашенкова, российские войска ликвидировали около 15 военных ВСУ, пять автомобилей, самоходных гаубиц «Акация», «Гвоздика» и «Мста-Б» на херсонском направлении.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам об ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минобороны России рассказали об огромных потерях противника на донецком и краснолиманском направлениях.