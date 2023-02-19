Бессонные ночи: Ханна рассказала о самочувствии после родов

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Певица недавно подарила мужу вторую дочку.

Российская исполнительница Ханна (настоящее имя Анна Иванова — Прим. ред.) рассказала о своем самочувствии после рождения второго ребенка. В социальных сетях певица опубликовала свою фотографию без макияжа, обработки и ретуши.

«Давно бессонные ночи не были настолько прекрасными», — написала Ханна.

Недавно родившая Ханна показала себя без макияжа и фильтров. Instagram* / offi_hanna

По ее словам, в это непростое время ей помогает уходовая косметика и любимый муж Пашу (настоящее имя Павел Курьянов — Прим. ред.). Он старается уделить все свое свободное время дочери и всячески поддерживает супругу.

Ханна и Пашу поженились в 2015 году. Спустя три года певица родила дочь Ариадну. На недавних видео в соцсетях Ханны видно, как старшая дочь обнимает и целует младшую на выписке из роддома.

Имя второй дочери супруги пока держат в тайне. Так было и со старшей наследницей, об имени которой публика узнала только через год после рождения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Орлова пожаловалась на плохое самочувствие после родов.

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