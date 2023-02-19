Ученые выяснили, что даже умеренное потребление алкоголя ускоряет гибель клеток мозга

Полина Долгова 181

Нейробиологи выяснили, что алкоголь создает амилоидные бляшки, которые нарастают при болезни Альцгеймера

Ученые выяснили, что даже умеренное потребление алкоголя ускоряет гибель клеток мозга

Фото: www.globallookpress.com / McPHOTO/M. Begsteiger

Даже малое количество алкоголя вызывает повышение уровня сахара в крови, а это способствует не только развитию болезни Альцгеймера, но и возникновению других заболеваний мозга.

Ученые из Университета Уэйк Форест выяснили, что алкоголь влияет на прогрессирование болезни Альцгеймера. Такое исследование опубликовал журнал Neurobiology of Disease.

Одна из самых распространенных форм деменции — это болезнь Альцгеймера. На нее приходится от 60% до 80% случаев. Болезнь Альцгеймера относится к прогрессирующим неврологическим заболеваниям, для которых характерно уменьшение размеров мозга и гибель клеток, а это ведет к снижению уровня мышления, поведенческих и социальных навыков. В результате человек практически перестает функционировать самостоятельно.

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В новом исследовании ученые показали, что даже умеренное количество алкоголя ускоряет гибель клеток мозга и увеличивает количество амилоидных бляшек, которые представляют собой накопление токсичных белков в мозге.

Специалисты узнали также и то, что если резко отказаться от алкоголя, то увеличится уровень бета-амилоида — белка, который создает амилоидные бляшки, которые нарастают в голове при болезни Альцгеймера.

Нейробиологи ранее определили, что повышенный уровень сахара в крови влияет на содержание бета-амилоида и амилоидных бляшек в мозге. А благодаря сегодняшнему исследованию ученые обнаружили, что умеренное потребление алкоголя вызывает повышение уровня сахара в крови, а это увеличивает риск не только болезни Альцгеймера, но и других заболеваний, включая сахарный диабет второго типа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что группа индийских ученых пришла к выводу, что один из первых признаков болезни Альцгеймера — это изменение почерка.

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