Два месяца сидел в темноте: журналисты узнали, как Зеленский прятался в бункере

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine President's Office

Стало известно, что глава Незалежной после начала СВО не вылезал из подземелий Банковой, а о событиях в стране узнавал из через интернет.

После начала спецоперации президент Украины Владимир Зеленский заперся в секретном бункере и провел там почти два месяца безвылазно. Об этом пишет The Times со ссылкой на близкие к украинскому лидеру источники, в том числе его советника Александра Роднянского и министра агрополитики Николая Сольского.

По информации издания, после начала спецоперации Зеленского и его ближайших соратников поместили в подземные бункеры. Планировалось, что чиновники проведут под землей не больше недели, однако главарь киевского режима и его подручные прятались в подземельях Банковой около двух месяцев. При этом о развитии боевых действий в стране они узнавали благодаря своим айфонам.

Тем временем на улицах Киева, прилегающих офису президента Украины, выставили контрольно-пропускные пункты с вооруженной охраной, на которых требуется предъявить не только специальные документы, но и секретный пароль.

Отмечается, что пароли для доступа к «логову» Зеленского меняются каждый день, причем зачастую это «бессмысленные фразы, которые русским было бы трудно произнести». В самом же здании не включают свет и не раздвигают шторы на окнах.

Издание также пишет, что всем находящимся вместе с Зеленским в бункере, пришлось подписать документ о неразглашении, который запрещает раскрывать сведения о плане объекта, его местонахождении и даже об удобствах и еде, которую там подают.

Недавно бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что в начале марта 2022 года разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным о будущем Зеленского, который очень боялся за свою безопасность.

После того как российский лидер дал слово, что главе Незалежной ничего не угрожает, Беннет сообщил «радостную» весть Зеленскому. Узнав об обещании президента России, тот спустился в свой бункер и записал видеоролик, в котором заявил, что «ничего не боится».

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто на самом деле входит в личную охрану Владимира Зеленского.