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Удар был нанесен с моря и лишил украинских националистов беспилотников в Хмельницкой области.

Минобороны в ходе ежедневного брифинга сообщило об уничтожении пункта дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий. Удар по подразделениям ВСУ был нанесен высокоточными ракетами большой дальности морского базирования.

Также Минобороны сообщило об уничтожении склада артиллерийских боеприпасов у железнодорожной станции Гречаны в Хмельницкой области.

Еще один склад с боеприпасами был уничтожен российской артиллерией в районе Марьинки в ДНР. А в районе населенного пункта Водяное были поражены два склада ВСУ с боеприпасами и топливом.

Еще один серьезный удар артиллерия ВС РФ нанесла в Херсонской области: там были уничтожены четыре склада ВСУ с боеприпасами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские артиллеристы уничтожили группировку ВСУ и их технику под Херсоном.