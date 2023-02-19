Сенатор Пушков высмеял «школьную ошибку» главы МИД ФРГ Бербок

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Ведомство немецкого канцлера тщательно следит за промахами министра иностранных дел Германии, однако они очевидны даже детям.

Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял слова главы МИД Германии Анналены Бербок. Она призвала президента РФ Владимира Путина «развернуть свою политику на 360 градусов».

По словам немецкого политика, такой «пируэт» сможет осчастливить все страны. На мировой арене ее высказывания буквально подняли на смех. Российский сенатор также указал Бербок на то, что «разворот на 360» не меняет ровным счетом ничего.

«Глава МИД ФРГ в очередной раз опозорилась. Разворот на 360 градусов означает возвращение в исходную точку. На что ей справедливо указывают немецкие пользователи сетей, окончившие среднюю школу», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Немецкие СМИ уже сообщали, что ведомство канцлера ФРГ Олафа Шольца тщательно фиксирует оплошности главы МИД Бербок, заявившей о «войне Запада с Россией». Примечательно, что публичная критика дипломата со стороны Шольца отсутствует.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анналена Бербок намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера Германии.