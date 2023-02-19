Песков: слова Нуланд о Крыме являются доказательствами разногласий США и России

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Вашингтон лишний раз указал на имеющиеся проблемы в диалоге с Москвой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления Виктории Нуланд о Крыме доказательствами того, что Вашингтон занимает роль главного провокатора напряженности на мировой арене. Своим мнением официальный представитель Кремля поделился в интервью программе одного из федеральных каналов.

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам ранее назвала военные объекты в Крыму «законными целями» и добавила, что в Вашингтоне поддерживают атаки по ним украинской стороной.

«Госпожа Нуланд относится к очень обширному стану наиболее агрессивных „ястребов“ в американской политике. Это хорошо нам известная точка зрения. Она лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий. Она лишний раз подчеркивает, наверное, роль Соединенных Штатов как главного провокатора той международной напряженности, которая есть», — прокомментировал Песков.

Официальный представить МИД РФ Мария Захарова также отреагировала на слова Виктории Нуланд. Она отметила, что у Штатов «дома» есть объекты поинтереснее и призвала американского политика заняться «белыми шарами» и «НЛО», которые то и дело появляются в небе над США.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Кремле отреагировали на историю США с «НЛО» и китайскими «шарами».