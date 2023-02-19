В России нарастили производство гиперзвуковых ракет «Кинжал»

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Данный комплекс активно применяется российской армией в борьбе с украинскими националистами.

Госкорпорация «Ростех» нарастила объем производства гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом сообщил директор предприятия Сергей Чемезов.

По его словам, с начала спецоперации по защите Донбасса объемы производства военной техники значительно выросло. В частности, ракеты «Кинжал» активно применяются в борьбе с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Начиная с февраля объемы производства военной продукции выросли значительно — в некоторых случаях более чем в 50 раз. Это прежде всего касается боеприпасов… „Кинжал“ на поток встал уже давно. Просто первоначально не требовалось такое количество, которое нужно сейчас. Поэтому мы сейчас увеличиваем объем производства», — отметил Сергей Чемезов в эфире федерального телеканала.

Гиперзвуковая ракета «Кинжал» доставляет ядерные и обычные боезаряды на дальность до двух тысяч километров. По заявлению разработчиков, данный комплекс может преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.

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