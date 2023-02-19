Макрон озвучил позицию Франции относительно России
Глава Франции Макрон заявил о том, что Париж никогда не поддержит идею поражения РФ
Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox
Французская сторона печется о европейских интересах, прикрываясь желанием остановить конфликт на Украине, куда Европа оказалась втянута по уши.
Франция никогда не выступит за разгром России. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в беседе с изданием Le Journal du Dimanche.
«Это никогда не было позицией Франции и никогда не будет», — сказал политик.
При этом он подчеркнул, что кризис в отношениях России и Украины нельзя решить военным путем. Макрон считает, что Запад должен усилить поддержку властей Украины для перехода к переговорам, «заслуживающим доверия».
При этом, сразу же противореча своему предыдущему высказыванию, президент Франции в разговоре с журналистами выразил уверенность, что украинская сторона должна перейти в наступление, что вернет государства к переговорам. Политик уверен, что ни одна сторона не сможет полностью победить.
Кроме того, Макрон выступил против затягивания кризиса, потому что это может привести к бесконечности конфликта, в котором проигравшей окажется Европа. В связи с этим французский лидер напомнил о важности сохранения контактов с российским президентом Владимиром Путиным, а соответственно, и сохранения переговоров.
Стоит отметить, что российский лидер Владимир Путин пока не планирует общаться по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Ранее 5-tv.ru писал о том, в чем Франция обвинила Североатлантический альянс.