Глава Франции Макрон заявил о том, что Париж никогда не поддержит идею поражения РФ

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Французская сторона печется о европейских интересах, прикрываясь желанием остановить конфликт на Украине, куда Европа оказалась втянута по уши.

Франция никогда не выступит за разгром России. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в беседе с изданием Le Journal du Dimanche.

«Это никогда не было позицией Франции и никогда не будет», — сказал политик.

При этом он подчеркнул, что кризис в отношениях России и Украины нельзя решить военным путем. Макрон считает, что Запад должен усилить поддержку властей Украины для перехода к переговорам, «заслуживающим доверия».

При этом, сразу же противореча своему предыдущему высказыванию, президент Франции в разговоре с журналистами выразил уверенность, что украинская сторона должна перейти в наступление, что вернет государства к переговорам. Политик уверен, что ни одна сторона не сможет полностью победить.

Кроме того, Макрон выступил против затягивания кризиса, потому что это может привести к бесконечности конфликта, в котором проигравшей окажется Европа. В связи с этим французский лидер напомнил о важности сохранения контактов с российским президентом Владимиром Путиным, а соответственно, и сохранения переговоров.

Стоит отметить, что российский лидер Владимир Путин пока не планирует общаться по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в чем Франция обвинила Североатлантический альянс.