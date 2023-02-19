Непримиримые разногласия: мог ли Брэд Питт разрушить семью возлюбленной?

Брэд Питт мог быть виновен в разводе своей девушки Инес де Рамон с мужем

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Steve Vas

О романе знаменитостей стали говорить в прошлогоднем ноябре, после некоторых снимков.

Актер Брэд Питт мог стать причиной семейной драмы. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на зарубежные СМИ. Новая пассия Питта фитнес-тренер Инес де Рамон развелась с супругом актером полом Уэсли. При этом последний указал в суде причиной развода «непримиримые разногласия», что является довольно стандартной формулировкой.

А вот истинная причина развода тренера с мужем хранится в тайне. Хоть по слухам, Питт начал встречаться с Инес уже после ее разрыва с мужем, многие источники в зарубежной прессе утверждают, что именно знаменитый холостяк стал причиной разрушившегося брака.

О романе 59-летней звезды фильма «Троя» с 29-летним дизайнером стали говорить в прошлогоднем ноябре. Тогда папарацци их засняли держащимися за руки и обнимающимися на концерте Боно в Лос-Анджелесе.

Брак Рамон и Уэсли продержался три года, а прошлой осенью знаменитости объявили о том, что разошлись, подчеркнув, что в реальности расстались еще за полгода до этого. По их словам, разрыв был обоюдным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, с кем развлекся Брэд Питт.