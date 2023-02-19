Неужели снова развод? Джиган не пришел на день рождения сына

Виктор Резнов 55

Рэпер Джиган не появился на дне рождения трехлетнего сына Давида

Неужели снова развод? Джиган не пришел на день рождения сына

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Мальчика завалили подарками и вниманием, но вот где был его звездный папа?

Рэпер Джиган не появился на дне рождения своего сына. Как сообщает 7Дней.ru, исполнитель находится в больнице, где лечит ногу и спину. Однако, по заявлениям некоторых источников, мужчина лечится в психиатрической клинике. Помимо этой версии, в сети ходят слухи о надвигающемся разводе рэпера с супругой Оксаной Самойловой. Та говорила аудитории о появлении неких сложностей в ее жизни.

Что касается самого празднования, звездная мама поздравила именинника Давида в социальных сетях. Его буквально завалили презентами и одарили всеобщим вниманием. Мальчику исполнилось три года.

«Хочется остановить время, чтобы бесконечно любоваться тобой, обнимать и целовать, видеть твои искренние детские улыбки и бесконечно быть рядом», — написала Самойлова.

Она отметила, что несмотря на небольшой возраст, Давид уже показывает мужские стороны, что ее еще больше удивляет и радует. Малышу устроили африканскую вечеринку с пальмами, аниматорами и разнообразными угощениями. А сама Самойлова переоделась в зебру.

Ранее 5-tv.ru писал о том, где сейчас находится Джиган.

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