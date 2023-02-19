🧙‍♀ Гороскоп на 19 февраля для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: убывающая Луна в знаке Водолей — это благоприятное время для того, чтобы отбросить нереалистичные ожидания, которые мешают вам воплотить в жизнь мечты и цели.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 февраля, под влиянием убывающей Луны в знаке Водолей вам следует отбросить нереалистичные ожидания, которые мешают воплотить в жизнь планы. Этот сдвиг привлечет в ваш круг новых сообщников, которые привержены таким же мечтам и целям.

♈ Овны

Когда вы идете по пути наименьшего сопротивления, все может оказаться лучше, чем вы себе представляете. Этому вы убедитесь в ближайшие месяцы. Более того, ваши межличностные отношения также изменятся к лучшему. Вы увидите, что вас окружают люди, которые поддерживают ваш путь. Откройтесь миру, Овны.

Космический совет: откройтесь миру и примите все происходящие вокруг вас события.

♉ Тельцы

Не имеет значения, что говорят люди не из вашего близкого окружения. Не позволяйте мнениям других заставлять вас сомневаться в своем пути, даже если вы не можете видеть конечный пункт с того места, где вы сейчас находитесь. Чем больше вы привержены своим целям, тем большей помощью и поддержкой вы сможете заручиться со стороны близких, которые разделяют ваше видение.

Космический совет: доверьтесь своим чувствам, не слушайте недоброжелателей.

♊ Близнецы

События происходят для вас, а не с вами. Обратите свой взор внутрь себя, Близнецы. Зажгите лампу и отправляйтесь в путешествие по своему сознанию. Изучите модель своего мышления, которое приковывает вас и не позволяет развиваться дальше. Звезды советуют оставить в прошлом все, что мешает вам двигаться вперед.

Космический совет: обратите свой взор внутрь себя.

♋ Раки

Ваша любовь способна исцелить мир, принести больше легкости и счастья в жизни других людей. Только убедитесь, что вы понимаете, с кем делитесь своим временем и энергией, поскольку не все заслуживают вашей доброты и щедрости, Раки. Также звезды советуют обратить внимание на то, кто появляется в вашей жизни в данный период. Некоторые из них окажут вам поддержку, которая поможет в карьерном росте.

Космический совет: не растрачивайте свою энергию попросту.

♌ Львы

Рабочая неделя для некоторых Львов выдалась тяжелой. Возможно, кто-то из вас хочет остаться в этот день наедине с собой: побыть дома, поставить телефон на беззвучный режим и смотреть любимые сериалы. Звезды напоминают, что ответы, которые вы ищете, ищут и вас, Львы. Энергия убывающей Луны принесет с собой мощные откровения, которые пробудят вас к вашим целям и истинным желаниям.

Космический совет: ответы на ваши вопросы лежат на поверхности.

♍ Девы

Порой проще жаловаться на то, что мы не получаем то, чего хотим. Или же обижаться на людей за то, что они не стараются для нас так, как мы. Пища для размышлений: может быть, вы недостаточно ясно излагаете свои потребности? Не нужно создавать впечатление для окружающих, что вы со всем справляетесь и вам не нужна поддержка, Девы. Пришло время раскрыть свои чувства и потребности, не стесняйтесь в их проявлении.

Космический совет: не стесняйтесь просить поддержку у близких.

♎ Весы

В череде рутинных дел не стоит забывать и о веселье, Весы. Выдохните стресс, беспокойство, страхи и тревожные мысли, которые не дают вам спать по ночам. Вдохните доброту и притяните прилив силы внутри себя. Этот сдвиг не только улучшит ваше моральное состояние, но и привлечет в ваш круг единомышленников.

Космический совет: пора восполнить свою энергию, отдохните.

♏ Скорпионы

Находясь под влиянием убывающей Луны, вам следует отбросить страхи и сомнения, которые мешают выйти в новый этап жизни. Пришло время создавать благоприятную среду вокруг себя именно в том месте, где вы сейчас находитесь. Заручитесь поддержкой родственных душ, которые разделяют ваше видение, Скорпионы!

Космический совет: скажите нет сомнениям — действуйте!

♐ Стрельцы

Стрельцы, пребывание в состоянии благодарности усилит вашу положительную энергию. Надежда и исцеление также станут важными темами для вас в 2023 году. Поверьте, ваши межличностные отношения улучшаться в течение следующих нескольких месяцев и станут источником радости и легкости в вашей жизни. Ну а сегодня позвольте себе расслабиться и насладиться давно забытыми хобби.

Космический совет: развивайте в себе чувство благодарности.

♑ Козероги

Ваша карьера и финансы идут на подъем! Вы получаете не только плоды своего труда, но и признание, которого действительно заслуживаете за свой вклад в этот мир. Ожидайте повышения в течение следующих нескольких месяцев, если вы по-прежнему привержены своим целям! При этом остерегайтесь своей склонности ставить работу выше всего остального. Отдых также важен для развития, Козероги.

Космический совет: соблюдайте баланс между работой и отдыхом.

♒ Водолеи

Убывающая Луна является для вас периодом анализа тех переживаний и страхов, которые вы подавляли на протяжении многих лет. Проработайте сомнения и поймите, что вы движетесь в направлении роста, Водолеи. В то же время избавьтесь от необходимости искать ясность или конкретные ответы на все вопросы — отталкивайтесь от интуиции.

Комический совет: проработайте свои страхи и продолжайте свой путь.

♊ Рыбы

Ваш путь к личной свободе начнется в ту минуту, когда вы перестанете следовать старому сценарию своей жизни. В убывающую Луну следует обратить свой взор внутрь себя. Пришло время сбросить с себя бремя нереалистичных ожиданий, Рыбы. Чем больше вы будете проявлять себя как личность, тем больше вы будете привлекать в свою жизнь людей и возможности, которые вас воодушевят на достижение целей.

Космический совет: пора добавить в жизнь ярких красок.

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