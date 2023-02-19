«Мы внутренне созрели»: Влад Соколовский впервые показал лицо сына

Фото: Instagram* / lee_surkova

Многие интернет-пользователи отметили, что малыш — копия мамы.

Певец Влад Соколовский и его избранница Ангелина Суркова обрадовали поклонников! Они впервые показали лицо сына Дэвида. Видео с наследником певец опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы внутренне созрели. Мы не держали какой-то эксклюзив для издания или еще какой-то программы, мы просто опирались на внутренние чувства», — объяснил Соколовский.

Он отметил, что рождение сына перевернуло всю его жизнь и добавило еще больше любви, счастья и радости. Большинство подписчиков Соколовского отметили, что Дэвид — копия мамы.

Это не единственный ребенок Соколовского. У него есть еще четырехлетняя дочь Мия от певицы Риты Дакоты. Артисты развелись в 2018 году. Певец продолжает принимать участие в воспитании девочки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда Влад Соколовский женится на матери своего сына.