Им самим страшно: почему Европа ослабляет санкции против РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wang Yunlong; 5-tv.ru

ЕС отказался от российских нефтепродуктов и ввел ценовой потолок для их поставок в остальные страны. И тут же что-то решил разъяснить.

На этой неделе заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд благословила Украину на удары по Крыму, а также анонсировала новые санкции. Десятый юбилейный пакет страны «Большой семерки» готовят вместе с остальными странами Евросоюза. Что в него войдет — доподлинно не известно, но из утечек в прессе следует, что серьезной мерой будет запрет на ввоз в Россию строительной техники, хотя крупные компании сами ушли еще в прошлом году.

Дальше в списке: дымоходы, светодиоды, кирпичи, конопляная пряжа, перья для ручек и даже унитазы и прочий санфаянс. В общем, это самый странный пакет санкций за все время. Он говорит о том, что серьезные темы закончились и их «наскребают» по сусекам.

Ведь и в уже принятых девяти пакетах делают исключения. Смотрите, вот уже почти две недели, как ЕС отказался от российских нефтепродуктов и ввел ценовой потолок для их поставок в остальные страны. И вдруг вышло разъяснение Еврокомиссии. Оказалось, что нефтепродукты из российского сырья, но переработанные в третьей стране или разбавленные топливом из третьей страны, не подпадают под санкции. Вы понимаете, для чего это сделано? Это как закрыть ворота, но открыть калитку.

«Европейский Союз ввел санкции, от которых ему самому страшно. Потому что России, например, только по дизелю контролировала 50% импорта доведения до эмбарго. Более 10% рынка дизеля — российские поставки. Это очень большой показатель, с учетом того, что найти дизель на рынке гораздо сложнее, чем сырую нефть. Это более сложный товар», — сказал директор фонда национально-энергетической безопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.

Мы к этим выкрутасам, вроде как привыкли, все-таки с 2014 года ограничения. К сожалению, санкциями порой прикрывают собственные ошибки экономического хозяйствования и планирования. А иногда и банальную жадность.