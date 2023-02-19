Во Франции обвинили страны НАТО в приближении третьей мировой войны

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НАТО, по мнению французского политика Филиппо, заметно проигрывает в противостоянии с Россией.

Страны НАТО приближают третью мировую войну из-за поражений в противостоянии с Россией. Такое мнение выразил бывший европарламентарий и лидер французской националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Мюнхенская конференция по безопасности — это стремительный порыв к третьей мировой войне. Скоро объявят о поставке Зеленскому танков Leopard и Abrams. План НАТО по третьей мировой войне разворачивается, а дураки аплодируют!» — написал он на своей странице в Twitter.

Так Филиппо отреагировал на решение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого передать Украине истребители МиГ-29, о котором объявил на конференции.

К слову, недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что риск эскалации конфликта на Украине для Североатлантического альянса в настоящее время несопоставим с опасностью победы российской стороны. В связи с этим альянс должен и дальше поставлять технику и оружие Киеву, указал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Польши Анджей Дуда предрек окончание конфликта на Украине.