Филипп Киркоров вновь обратился к пластическому хирургу

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Какие коррективы Киркоров внес в свою внешность, фанаты должны узнать в апреле.

Король российской эстрады Филипп Киркоров продолжает прибегать к пластическим операциям. В социальной сети платического хирурга Тимура Хайдарова, который уже «колдовал» над внешностью артиста, появилась новое совместное видео с Киркоровым, в котором второй сообщил, что вновь обратился к специалисту.

«Мы начинаем новую главу отсчета в нашей истории. Предела совершенству нет. Я уже не тот, который был год назад. Это уже факт на лицо», — заявил Киркоров.

Артист не стал рассказывать, что на этот раз изменит в его внешности хирург. Лишь заинтриговал поклонников, мол, ждите, скоро все узнаете. По задумке Киркорова, его фанаты все узнают на концертах в апреле. Тогда он отметит 56-летие.

Несколько месяцев назад Киркоров уже ложился под нож хирурга. Как рассказал Хайдаров, он поработал с телом артиста: провел комплексную операцию, которая подразумевает липосакцию, а в некоторых случаях и абдоминопластику.

Артист доволен результатами работы хирурга. Он поблагодарил специалиста за его золотые руки, опыт и мастерство.

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