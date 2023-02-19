В Италии 16 человек пострадали из-за перевернувшейся платформы во время карнавала

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Шесть человек были госпитализированы.

Как минимум 16 человек пострадали из-за перевернувшейся платформы во время Венецианского карнавала на севере в Италии. Об этом сообщила газета La Stampa.

По данным издания, инцидент произошел в провинции Больцано, когда парад платформ уже подходил к концу. Всем пострадавшим от 12 до 42 лет. Шесть человек были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Карнавальные шествия в Италии в 2023 году проходят с 4 февраля. Они завершатся 21 февраля. В этом году мероприятие впервые проходит без санитарных ограничений после пандемии COVID-19.

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