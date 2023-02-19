Появление НЛО в США подозрительно совпало с возникновением проблем в стране

Фото, видео: Белинский Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

Президент Джо Байден поручил изучить возможность визита инопланетян на Аляску. Это произошло перед его медицинским обследованием.

«Есть ли жизнь на Марсе?» — классический вопрос на этой неделе в США осовременили до «Почему пришельцы на стороне Белого дома и Пентагона?».

Такому повороту событий предшествовала следующая цепь событий. В начале февраля в штате Огайо сошел с рельсов поезд с химикатами. Они начали вытекать. Чтобы предотвратить взрыв, местные власти решили уничтожить угрозу на месте и подожгли цистерны. В итоге — дым до небес, мертвая рыба в близлежащих водоемах, кашель, головокружение, обмороки у местных жителей. Катастрофа национального масштаба. Ее даже сравнили с Чернобылем. Ведь при горении образовались новые химических вещества — в том числе фосген. А он известен как один из основных боевых ядов Первой мировой.

Несмотря на все это, полторы недели на общегосударственном уровне была тишина. Так что местные начали шутить — мол, пора развешивать на домах украинские флаги, чтобы правительство обратило внимание на трагедию.

Почему? Потому что все это время страна с упоением следила за китайским метеозондом, а потом и вовсе внимание переключили на НЛО. Опять что-то сбили, а когда журналисты спросили у ответственного за американскую ПВО «это что, пришельцы?», генерал ответил «не исключено». Может, пошутил. Но неудачно.

Над Америкой сбито уже четыре объекта. Так интенсивно ПВО в американском небе не применяли никогда. Против кого? До сих пор загадка. Если китайский зонд размером с три автобуса стал зримой проблемой, то над Аляской и Великими озерами сбили нечто. Изображений — ни одного. По слухам, объекты восьмиугольные, с какими-то нитями или щупальцами.

Пентагон подогревает: летчики не заметили двигателей на объектах. Джо Байден поручил провести углубленный анализ феномена. Правда, сделал он это до глубокого медицинского обследования самого себя.

Любопытно, что интерес к НЛО в Америке просыпается волнами. Впервые — в 1947-м, когда стартовала холодная война. Тогда же в США началась «охота на ведьм» — коммунистических. Потом — в 1952-м, когда Америка завязла в Корейской войне. Затем — в 1957-м, совпало с доктриной Эйзенхауэра. США пригрозили массированным возмездием коммунистам в любой точке мира. Вы поняли логику?

Вот карта контактов с НЛО за последние сто лет. Удивительно, какие избирательные пришельцы — предпочитают англосаксов. Или англосаксы создают «дымовую завесу»? Истина, как обычно, где-то рядом.

От чего отвлекает запущенная американскими военными байка про НЛО? От состояния собственной противовоздушной обороны. Китайский зонд ведь без помех пролетел через всю страну. Как выяснилось, не в первый раз. Отвлекают от подрыва магистрального газопровода на Балтике, от набившей оскомину комедии ручного Зеленского, от обострения отношения с Россией и Китаем. Наконец от того, что глубокий старик собирается на новый президентский срок. Веселее же ловить инопланетян, чем вот это вот все.