Британцы испугались, что на Лондон прольется огонь и сера из-за англиканской церкви

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Христиане в Великобритании не понимают, как можно перестать называть бога местоимением «он». Однако духовенство паству и Ватикан не слушает, слишком углубившись в ЛГБТ-тему.

В Британии, в англиканской церкви, открыли дискуссию — наверное, бога в молитвах упоминают в мужском роде зря. Он же бесполый. Соответственно, обращаться к нему нужно гендерно-нейтрально. Как именно — «они», «оно» или еще какое местоимение выдумают — теологи-модернисты пока не решили. Но процесс запущен, убедилась корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Сент-Джонс Ноттинг-Хилл — церковь в Лондоне с почти двухвековой историей. Здесь венчались родители Иэна. Теперь прихожанин боится, что в святом месте венчать начнут геев и трансгендеров, А следом и бога назовут небинарным.

«Я бы не хотел, чтобы церковь, которая у меня напрямую ассоциируется с моей мамой, была так трансформирована. Я не понимаю, зачем делать бога гендерно-нейтральным», — признался Иэн Керт.

Такой ереси истинно верующие прихожане не ожидали. Англиканская церковь заявила, что не стоить называть бога «он». И уж точно не годится «отче наш». Противники реформы утверждают: замены отцу небесному быть не может. Это сколько молитв придется переписать вместе со всей Библией?

«Бога почитают как отца, потому что христианство развивалось в патриархальном обществе, где главой семейства является отец. Именнно к отцу обращаются за помощью», — объяснил ученик богословской кафедры Вестминстерского собора Максим Митрофанов.

Согласно данным последней переписи, в Англии и Уэльсе за десять лет количество христиан снизилось на 13%. Сейчас это меньше половины населения. А по данным соцопросов, лишь 1% регулярно ходят на воскресные службы. Возложение основ религии на жертвенный алтарь трансгендерной моды — не что иное, как попытки оживить падающие в адскую бездну рейтинги англиканской церкви.

«Англию охватила волна новых трендов. Началось все с феминизма, продолжалось климатической повесткой, потом BLM („Жизни черных важны“ — Прим. ред.), сейчас добрались до реформ с богом. Это реформы политиков, они хотят привнести ЛГБТ максимально — во все сферы жизни. Это уже не здоровая тенденция», — рассказала психолог Сузи Хогарт.

Англиканская церковь со времен своего образования гналась за модой — в попытках задвинуть на второй план авторитет католической церкви и Папы Римского.

«Это тоже такие окна Овертона. Вообще англиканская церковь, действительно, именно в плане догматики очень слаба. Поэтому через нее очень легко все это проводить», — считает теолог и историк Владимир Можегов.

Сначала шокировали праведных католиков женщиной в сане епископа. Потом разрешили занимать высшие церковные чины священникам-гомосексуалистам. А дальше и вовсе отдали колючи от главного англиканского храма Великобритании — Кентреберийского сбора — гею. Король Карл III лично назначил настоятелем Дэвида Монтейта, который уже 15 лет открыто живет с партнером-мужчиной.

А буквально несколько дней назад генеральный синод англиканской церкви бурными овациями отпраздновал решение благословлять однополые пары.

«Я очень рад этому. Думаю, верующие это высоко оценят», — признался епископ англиканской церкви Стивен Котрелл.

Ватикан все еще пытается вернуть реформаторов в рамки христианского приличия. Католическим священникам однополые союзы благословлять запрещают, напоминают библейский постулат: «брак — союз мужчины и женщины, заключаемым для рождения новой жизни».

Но мнение Папы Римского для прогрессивных общин — не указ. Так, геев и лесбиянок венчают в США и Канаде, Евангелическая церковь Германии и Протестантская Нидерландов, Лютеранская Финляндии. Приходы в Норвегии, Дании и Швеции тоже не брезгуют. Последние не гнушается и нетрадиционными алтарями: в церкви в Мальме водрузили на стену икону современных западных ценностей: ЛГБТ-рай, где Адам — гомосексуалист, Ева — лесбиянка, искуситель — трансгендер. Автор — художница Элизабет Олсон — одним грехом не ограничилась. Она Иисуса тоже в геи записала.

«Венчание лесбийских и гейских пар противоречит канонам традиционной религии. Стоит вспомнить, что Содом и Гоморра были разрушены именно за грехи, распутство и, так скажем, нетрадиционные отношения. То есть то, что сейчас делает церковь — это против Библии», — напомнила историк религии Эльвира Катберт.

Но ЛГБТ+ активистов распирает от гордости — именно за такую веру они боролись. Один из самых активных пропагандистов нетрадиционности Питер Тетчелл гордо демонстрируют уже переписанные библейские тезисы.

«Эту брошюру создала англиканская церковь. Брошюра против травли детей геев, лесбиянок, бисексуалов и детей-трансгендеров. Здесь говорится, что дети могут быть разной ориентации. Наконец-то это свершилось! По нашему мнению, англиканская церковь во всем права», — порадовался активист.

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«Мы заметили, что в обществе лучше приспосабливаются дети, воспитанные в строгих правилах гендерных различий. Дети, которым проповедовали гендерно-нейтральные ценности, наоборот, не стали счастливее. Они чувствуют себя несчастными, более склонны к психическим расстройствам. Большинство детей не хотят и не принимают гендерно-нейтральную повестку. Им это не нужно», — подчеркнул доктор Бен Кенвард, профессор кафедры психологии, социальной работы и здравоохранения Кембриджского университета.

Около трети школ в Англии — религиозные. В остальных проводят так называемые коллективные богослужения. И вот на этих школьных молитвах вместо «Отче наш» будут читать что-то гендерно-нейтральное. Христиане заявляют: от такой церкви и отречься — не грех.

«С религией так не работает. Гендерно-нейтральный бог просто испугает детей. Нельзя популяризировать эту идею. Бог — это дух. Его нельзя предавать подобным ужасам. Это возмутительно и губительно для людских душ», — уверена прихожанка церкви Джоуи Бинг.

И пока духовенство англиканской церкви решает, как переписать Библию, прихожане храмов, воспитанные еще на традиционной вере, с ужасом думают — не вызовет ли церковное гей-лобби на Лондон серу и огонь дождем с небес.