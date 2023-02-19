Огурцы стали дороже мяса! Почему подскочили цены на импортозамещенный овощ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

С начала года огурцы продемонстрировали такой рост стоимости, какой больше не показал ни один продукт. И это нельзя списать на землетрясение в Турции или снегопад в Азербайджане и Иране.

На этой неделе Росстат озадачил: всего за месяц — январь — цены на огурцы скакнули больше чем на 50%. Килограмм овощей стоит уже дороже килограмма мяса. Если вам будут объяснять это подорожавшей логистикой, снегопадом в Азербайджане и Иране, землетрясением в Турции — не верьте. 95% огурцов мы выращиваем сами. То есть импортозамещение мы организовали. Но что тогда с ценами? В этом разбирался корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Москва — 497 рублей. Екатеринбург — 459. Чукотка — 1100! Цены, как и огурцы, колючие. Килограмм овощей дороже килограмма мяса! В среднем, с начала года «зеленое золото» подорожало на 54%. Такого роста не показывал ни один продукт! И кого ни спроси — одна причина.

«С 1 декабря в стране вообще-то повысили тарифы на электроэнергию»;

«У нас электроэнергия подорожала»;

«Рост цен на энергоносители», — рассказали представители отрасли из разных регионов страны.

Ровно на 9%. Но, например, в дождливом сером Петербурге — так называемой первой световой зоне, жалуются агрономы — зимой огурцы надо подсвечивать 20 часов. А каждый такой светильник ежечасно съедает 700 ватт энергии — считай микроволновка. И таких ламп только в одной теплице находятся сотни.

«В себестоимости огурца вот это вот досвечивание составляет 50% — ровно половину. Это повышение, казалось бы, всего лишь на 9% — это достаточно серьезно», — объяснил заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

Весной 2021 года килограмм огурцов стоил 220 рублей. Год назад — 250. А ведь тогда производство тепличных овощей по стране выросло на 7%! Так что сегодня даже заграничные не нужны. Они, кстати, подмерзли в Средней Азии — азербайджанских или узбекских сейчас маловато.

«Наша страна закрыта сейчас по огурцам на 100%, мы полностью себя обеспечиваем. Но только есть такие нюансы, когда идет смена оборота в январе–феврале. Поэтому идет провал на рынке, наверное, из-за этого еще цена высокая», — предположил главный агроном агрохолдинга Владимир Моор.

Провал — как последствия Нового года. К праздникам надо выдать тонны. В начале года приходится убирать старые ботву и плети, высаживать рассаду, зачищать теплицы. Время уходит — вот и дефицит, оправдываются производители.

«Завоза мало. Когда дефицит, оптовики сразу поднимают цены. Вот сегодня всего одну коробку нашел. Больше нет», — пожаловался продавец овощей в Якутии Рахман.

Но в Минсельхозе не зафиксировали снижения урожая. К середине февраля уже собрали более 60 тысяч тонн огурцов. Это точно не хуже, чем в прошлые годы. Да и на овощебазах уверяют: в агрокомплексах все есть. Просто весна — всегда хороший повод прикрыться дефицитом, а также ростом тарифов на газ и свет. И накинуть цену. Закупочная на этом предприятии сейчас 350 рублей. Отпускают от 150 килограммов. Маленьким киоскам столько не продать. Приходится брать меньше на базах у посредников, а там тоже наценка.

«Поставщики, которые после агрокомплекса, они ставят примерно в районе 20-30% накрутку. А магазины ставят до 100% и более. Из-за подъема цен мы не берем лишний объем, потому что нам будет не реализовать его по таким ценам», — объяснил руководитель компании по продаже овощей и фруктов Руслан Сулейманов.

Вот те самые огурцы с агрокомплекса на овощебазе. Уже на двадцаточку дороже. Вот они в магазине в мелкой фасовке — вроде дешево, 225 рублей. Если не брать в расчет, что это цена за 400 граммов.

«Уже стали появляться два огурца на зеленом фоне подложечки. Они создают ощущение большого массива, а значит большой покупки. А если большая покупка, то и высокая цена, вроде бы, не очень высокой кажется», — отметил маркетолог Николас Коро.

Потому берите скорее и здесь, на базе, советуют перекупы. Иначе все равно переплатите — схема стара как мир. Докопаться до корней стихийного ценообразования отправляемся в огуречную столицу России — подмосковные Луховицы. Летом на этой трассе сплошь и рядом огородники с товаром, а огурцу здесь, в центре города, даже памятник поставили. В листьях у огурца прячутся монетки — копейка, пятьдесят, рубль. Понятное дело, что таких цен нет ни в Луховицах, ни в стране.

«Огурец-кормилец» — гласит надпись на памятнике. Правда, летом. Зимой у фермеров бизнес здесь поставлен на паузу. Самое время посидеть, поговорить о ценах и о том, как всего за два часа пути от Луховиц до Москвы огурцы дорожают в пять раз.

Лето обеспечивает Данилыча на целый год — 30 тысяч кустов. Фермер только за грунт — никакой минеральной ваты и гидропоники. У него скромный магазин, где он сам хозяин. На прилавки столичных ритейлеров ему не зайти. Если и сбывает крупную партию в несколько тонн — то за копейки, опять же, перекупам.

«Ценник у меня идет, ну грубо, 100-150 рублей. Приехали ко мне, взяли за 150. Ничего не делая! Приехали, взяли три тонны за 150 тысяч, а продали за 450», — посчитал фермер Виктор Стрыгин.

Даже в огуречной столице зимой огурцы привозные — по 350 рублей. Рынок диктует свои законы, с хрустом перемалывая несогласных. Луховицкие огурцы — только название. Семена — импортные. Наших толковых нет, говорит Дмитрий Капитанов. Посадишь — растут кривые, косые. А селекционеры не селекционируют. Приходится переплачивать. Сперва — фермерам. Потом, соответственно, покупателям.

«И мы, и мои коллеги, когда у нас высокий сезон и мы можем продавать наш товар дорого — мы этим пользуемся, мы это продаем. И мы рассказываем, почему он у нас не должен быть копеечным. Уже и 550 и 600 рублей на рынке. Мы понимаем, что этот огурец не выращен в земле. Но это работает, люди покупают», — рассказал фермер Дмитрий Капитанов.

В федеральную антимонопольную службу (ФАС) обращений от участников рынка не поступало. На региональном уровне признаков захвата магазинов каким-то одним крупным игроком антимонопольщики не обнаружили. Да и огурцы — не социально значимый товар. Помочь может жесткий государственный контроль. В Минсельхозе, например, обсуждают создание информационной системы «Защищенный грунт Российской Федерации». Говоря коротко — господдержка в обмен на достоверную информацию, что там происходит под пленкой.

«Эти предприятия должны давать реальную картину производства овощей „Защищенного грунта“, реальную картину цен, по которым они эту продукцию продают из теплиц, построенных при поддержке государства. И эта федеральная государственная информационная система позволит, на мой взгляд, очень четко понимать ситуацию на рынке», — считает президент ассоциации «Теплицы россии», зампред комитета по защите конкуренции Госдумы Алексей Ситников.

Пока прогноз такой — цены подержатся еще несколько дней, потом золотой огурец станет серебряным, а к лету — обычным. Но, казалось бы, и в феврале ждали повышения цен. Но не настолько! Вот и тут нет уверенности, что все будет гладко. Без пупырышек.