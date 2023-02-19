Актриса Наталья Рудова напугала фанатов, представ с полностью лысой головой

Фото: Instagram* / rudovanata

Поклонники гадали, что могло стать причиной такой резкой перемены: проблемы со здоровьем, внезапный порыв души или же это издержки профессии.

Актриса Наталья Рудова шокировала публику внезапными переменами во внешности — в своем блоге она предстала с полностью лысой головой.

Фото: Instagram* / rudovanata

Фанаты поначалу растерялись, но чуть позже предположили, что, скорее всего, Рудова вовсе не сбривала волосы. Они пришли к заключению, что ее новый образ — профессиональная работа гримеров для съемок.

Сама актриса сначала объясняться не стала, сохраняя интригу. Но потом вышла на связь с публикой уже в привычном виде — с длинными волосами.

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