Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм; 5-tv.ru

Позиции украинских боевиков в ЛНР на этой неделе удалось отодвинуть на несколько километров. Там сейчас идут ожесточенные бои.

Не все в Европе жаждут накачать Украину танками и самолетами. Запущенный оппозиционными депутатами бундестага «Манифест за мир» набрал уже полмиллиона подписей. 25 февраля активисты собирают пацифистский митинг прямо у Бранденбургских ворот.

Президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему отвергает даже возможность новых мирных переговоров. Мнит себя вторым Наполеоном — не иначе. Российское командование это, безусловно, имеет в виду и действует превентивно, расширяя зону безопасности.

На этой неделе активные действия велись на участке фронта Сватово — Кременная, где позиции противника были отодвинуты на несколько километров. Передовые части выходят к берегам Северского Донца. Репортаж корреспондента «Известий» Алексей Полторанина.

Ожесточенный бой в районе Кременной. Наши десантники только что заняли ротный опорный пункт ВСУ. Противник сначала бежал, но чуть позже предпринял самоубийственную попытку вернуться на позиции.

Огонь по врагу бойцы ведут из ручных гранатометов и стрелкового оружия. В итоге успешно отражают эту атаку ВСУ — как и десятки других. Каждый день наши подразделения освобождают все новые и новые территории.

«Мы едем по тому участку, по которому еще неделю назад нельзя было проезжать. Я правильно понимаю?» — спросил корреспондент у военнослужащего.

«Не только проезжать. Пройти было невозможно, не попав под обстрел!» — ответил военнослужащий 4-й бригады 2-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ с позывным «Шумер».

На кременском направлении сейчас очень громко. Вот к позициям противника приближается российская авиация, следом подхватывает артиллерия. Пока одни перезаряжают орудия, другие ведут огонь по противнику. Завязывается контрбатарейная борьба. В какой-то момент снаряды начинают разрываться совсем рядом. Наши бойцы зовут срочно идти в укрытие.

«Мы сейчас в укрытии находимся, выжидаем время. Когда снаряды уже не будут рваться рядом, нам надо выскочить», — рассказал Алексей Полторанин.

Судя по осколкам, по нашим позициям работает миномет. Как нам объясняют военные, наша разведка уже вычисляет, откуда велся вражеский огонь. Вот укрепрайон вдоль излучины реки Северский Донец. Услышав звук нашего беспилотника, один из националистов ныряет в окоп. Координаты переданы луганским минометчикам.

Каждый выстрел помогает нашей пехоте продвинуться дальше, а врага отбросить. Вот кадры разведки 4-й бригады 2-го армейского корпуса — националисты хаотично окапываются у себя в тылу. Так что продвинуться к городу Кременная у украинских боевиков нет никаких шансов. Националисты несут серьезные потери.