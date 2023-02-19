Бросали технику и раненых: как ВСУ бежали из поселка Парасковиевка

Военкор «Известий» показал кадры из поселка Парасковиевка сразу после зачистки от ВСУ

Фото, видео: Александр Река / ТАСС; 5-tv.ru

Бегущие украинские боевики оставляли не только оружие и технику, но и бросали умирать своих напарников. Освобождение населенного пункта от националистов приближает победу в Артемовске.

Эксклюзивные кадры «Известий». Вместе с бойцами ЧВК «Вагнер» мы оказались в поселке Парасковиевка, в котором только что закончилась зачистка.

«Украинские боевики пытались снимать дорожные знаки и указатели, пытаясь запутать штурмующих. Естественно, в современных конфликтах это не работает. А вот украинская подбитая техника видна сразу же на первых улицах поселка», — показал военкор «Известий» Дмитрий Астрахань.

Почти на каждой улице встречаем обугленные украинские броневики. Например, этот сгоревший «Козак». Уходя, ВСУ оставляли не только оружие и технику, но и бросали умирать своих напарников по оружию.

«Вот по этим улицам передвигались наши штурмовые группы. Можно обратить внимание на перебитого противника. Уже какую-то часть мы вывозим. На родину эвакуируем», — рассказал российский боец.

«Я смотрю, вы пытались оказывать помощь. Два жгута использованных и одеяло», — отметил военкор.

«Да, но не успели. Здесь таких много. Порядка 50 человек только в маленьком квартале. Очень много резервов их перебито», — ответил тот.

Добиться этого удалось благодаря отточенной тактике штурмовиков ЧВК «Вагнер». Сначала они усыпили бдительность националистов, затем атаковали. Как говорят сами, быстро и без лишнего шума. Когда противник того совсем не ждал.

«Работали с маневрами. Зашли на „мягких лапах“. Противник даже сам не понял что мы уже в поселке. А когда проснулся, мы его благополучно перебили. И продвинулись дальше. Начали поджигать их технику, работать артиллерией и авиацией. Работали слаженно», — рассказал боец.

Передвигаемся по узким улицам освобожденного поселка. Практически повторяем путь бойцов во время штурма. Все эти дома были для ВСУ укрытиями, где каждый подвал — готовый блиндаж.

Как и во многих населенных пунктах, в Парасковиевке видим укрепленные украинские позиции — пристроенные к жилым домам. Также обнаружили позицию 155-миллиметровой артиллерии, которая находилась на небольшой площадке в жилом районе. Рядом у них был склад. Остальсь тубусы и упаковки гильз от пороха.

Парасковиевка, конечно, по своим масштабам поселок небольшой. Но в стратегическом плане его освобождение имеет огромное значение. Ведь это еще сильнее сжимает клешни вокруг Артемовска.