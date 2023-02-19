Военкор «Известий» показал продвижение ВС РФ вглубь Артемовска от первого лица

Фото, видео: Сергей Мальгавко / ТАСС; 5-tv.ru

Сейчас российские военные мощно давят ВСУ в ДНР. За неделю были освобождены населенные пункты Красная Гора и Парасковиевка — северные окраины Артемовска, кольцо вокруг которого сжимается неумолимо.

Украинский гидрометцентр предупредил о первой в этом году оттепели — уже на этих выходных практически на территории всей страны будет выше нуля даже по ночам. Днем — местами до плюс 10. Из-за таяния снега ожидается резкое повышение уровня воды в крупнейших реках — Днепре и Днестре.

На следующей неделе в последний раз подморозит, а затем уже на Украину придет ранняя в этом году весна. Со всеми ее прелестями. Полевые дороги станут непролазными. Тяжелую технику, особенно танки, можно будет использовать весьма ограниченно. Так что последние дни зимы и российские войска, и киевские формирования используют по максимуму.

Наши мощно наступают на северном фланге со стороны рубежа Сватово — Кременная, а также в центре донецкого фронта. За неделю здесь были освобождены населенные пункты Красная Гора и Парасковиевка — это северные окраины Артемовска. Кольцо вокруг этого узла обороны ВСУ неумолимо сжимается.

Когда полевые дороги раскиснут, украинская группировка останется здесь практически без путей снабжения. С запада в Артемовск уже ограничили доступ, из города вывозят архивы. В восточные кварталы Артемовска наши военные впервые пустили журналистов. Значит, для работы прессы там уже достаточно безопасно, и линия соприкосновения проходит в глубине города. Смотрите эксклюзивные кадры в репортаже корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.

Уникальная возможность увидеть все, что происходит внутри Артемовска от первого лица. Эти эксклюзивные кадры сделаны во время очередного штурма города. Беглый обзор улиц микрорайона Забахмутка в Артемовске. Российские войска постепенно продвигаются вглубь, практически вгрызаясь в каждый отбитый дом

«Можно зафиксировать, как перебиты сразу три перекрытия. Получается, от удара они сложились точно карточные», — показал Денис Кулага.

В одной части города работают штурмовики, в другой — корректировщики артиллерии. Рискуя попасть под огонь врага, корректировщики наводят самоходки на цель. С места сообщают о точном попадании по укрытию штурмовой группу ВСУ.

Огневая работа идет по всем ключевым направлениям Донецкой и Луганской республик. Отряд «Призраков Спорного» показывает позиции, которые много раз переходили из рук в руки.

«Изначально укроповские были. Выбили их и дальше пошли. Потом уже мы занимали тут оборону, тоже двигаемся сейчас», — рассказал военнослужащий.

Фронт потихонечку выравнен до прямой. Вот, например, там, где подбитый украинский танк, мы четко понимаем: с той стороны будут выходы артиллерийских снарядов украинских военных. С правой стороны уже работают наши. Расчет отрабатывает по дежурным целям. Тут же на подхвате пехота — на случай возможного прорыва со стороны ВСУ — и разведчики с ударными дронами.

«Была предпринята попытка противником занять наши позиции. Эта атака была отбита по большей части силами наших коптерщиков», — рассказал российский боец.

Боевые экипажи на высокой скорости выходят к огневым позициям в окрестностях поселка Белогоровка. Танк на открытой местности! Работать приходится в максимально ускоренном режиме.

«Вышли наши танкисты на огневую. Там, за лесополосой, находится поселок Белогоровка. И вот сейчас раскрыли очередной склад с боекомплектом», — рассказал с места событий военкор «Известий».

Судя по яркому огню, удалось подбить укрытые украинские боеприпасы. Все время, пока танки работают, их прикрывает «воздушный щит» — в виде хорошо замаскированного отдельного подразделения противовоздушной обороны. Здесь же работают наши ударные дроны. Плотный огонь вынуждает украинских корректировщиков отступать.

«Вот так выглядит артиллерийская поляна на кременном направлении. Здесь очень много орудий артиллерии, причем разного калибра. Самое главное — все они надежно прикрыты под могучими корабельными соснами», — отметил Денис Кулага.

Бьют по раскрытой технике — вот едва различимый силуэт украинской БМП озаряется яркой вспышкой. На работу уходит в среднем по пять снарядов в час — чтобы не раскрыть противнику свою огневую.

Случается, что снаряды все-таки долетают. Здесь в таких случаях все слажено — быстро добирается эвакуационный автомобиль. Медик прямо в салоне оказывает первую помощь.

«Терпи, все ***** (ерунда — Прим. ред.). Братан, бывает. Я дважды ранен, ничего страшного. Ерунда. Потерпи немножко», — успокаивал медик, пока перебинтовывал военнослужащего.

В последние несколько дней украинская артиллерия наносит удары сильнее обычного. Доносятся звуки полномасштабного боя. Рядом постоянно падают снаряды.