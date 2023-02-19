В Подмосковье мужчина зарезал друга после привидевшихся ему чекистов

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Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Зверское убийство произошло в Подмосковье. Мужчина зарезал друга после того, как ему стали видеться чекисты, которые якобы его атаковали.

Как стало известно 5-tv.ru, преступление произошло в селе Васильевское. 37-летний мужчина пришел в гости к 40-летнему другу, где они стали выпивать алкогольные напитки. Поначалу встреча была мирной, однако в один момент гостю стало казаться, будто за ним следят чекисты. Мужчина стал вести себя неадекватно: начал размахивать руками, избивать воздух. Затем он схватил кухонный нож и набросился на хозяина квартиры. От полученных ранений мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Нападавший задержан. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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