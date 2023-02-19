Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Олимпийский чемпион надеется, что Костомарову удастся одержать победу над болезнями и он пойдет на поправку.

Фигурист Евгений Плющенко впервые высказался о коллеге и друге Романе Костомарове, который уже больше месяца находится в больнице и буквально борется за свою жизнь. Он, как и многие россияне, переживает и надеется, что совсем скоро все обязательно наладится.

«Не хочу спекулировать на этой теме. Рома — действительно мой близкий друг. Дай бог, чтобы он поправился и вышел из этой клиники!» — сказал Плющенко в интервью РИА Новости.

Как известно, фигуристу стало плохо в новогодние праздники. 10 января его госпитализировали в Коммунарку с двусторонней пневмонией и гидротораксом. После фигуриста ввели в медикаментозную кому, а потом подключили к аппарату ИВЛ. Для поддержания жизни ему также провели процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), которая необходима для насыщения крови кислородом.

24 января стало известно о стабилизации самочувствия фигуриста. Врачи вывели его из медикаментозной комы, но оставили на ИВЛ. Позже у него начался некроз в нижней конечности. Медики для спасения жизни Костомарова приняли решение ампутировать стопу, а спустя время и кисти рук. После из-за резкого ухудшения самочувствия его вновь пришлось погрузить в медикаментозный сон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как главный врач Коммунарки Денис Проценко оценил текущее состояние Романа Костомарова.