РФ ответит на решение Нидерландов ограничить число российских дипломатов в стране

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Россия даст соответствующий ответ.

Россия ответит на решение Нидерландов ограничить число российских дипломатов в стране, сообщили в МИД РФ.

«Россия даст соответствующий ответ», — передает ТАСС сообщение ведомства.

О том, что власти Нидерландов приняли такое решение, стало известно ранее в субботу. Как отметили в МИД Нидерландов, такое решение было принято после того, как переговоры с Россией об условиях командирования дипломатов на дипломатические должности не увенчались успехом.

По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, решение коснется порядка десяти человек. Покинуть страну они должны в течение 14 дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД России высылает дипломатов Франции, Италии и Испании.