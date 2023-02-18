Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Новая супруга Саруханова не сломилась перед нападками критиков. Однако некоторые осуждения разновозрастной пары довели девушку чуть ли не до истерики.

Музыкант и певец Игорь Саруханов в конце прошлого года женился в седьмой раз. Спустя несколько месяцев артист рассказал, как складывается его семейная жизнь с новой избранницей Лесей Садовской, которая младше его на несколько десятков лет. По словам знаменитости, их отношения более чем идеальны. Единственная неприятнось — нападки окружающих.

На пару после признания Саруханова в женитьбе обрушился гнев публики. Мол, пора уже думать о вечном, а он все пытается молодиться. Но если артист за годы популярности привык к критике, то его супруга еще реагирует на нападки.

«Была парочка неприятных моментов, действительно. Но я-то привыкший ко всем тумакам, а Леся — еще нет. Она даже плакала! Я ей старался объяснить, что не стоит обращать внимания на всякую гадость», — поведал Саруханов в беседе с Prozvezd.

Садовская очень огорчается, читая негативные комментарии о себе в сети. Фото: Instagram* / lesia_sadovskaya

При этом даже артиста порой шокировали некоторые сообщения. Мол, заводит отношения с той, которая ему в дочки и внучки годится. Саруханов в какой-то момент даже растерялся.

«Нашла себе, тоже мне, дедушку», — такое Лесе писали. А одна тетка мне прислала сообщение: «Что это за мода такая — на детях жениться?» — добавил артист.

Саруханов отметил, что все эти надаки — мелочи жизни. Он признался, что счастлив в браке и уже прошел период притирки с супругой, поэтому сейчас в их семье царит мир, гармония, любовь и идиллия.

«Быт нас не съедает: в этом плане у нас все нормально. Недопонимания у нас с Лесей тоже нет: мы же давно знакомы, все проверки уже прошли», — заключил знаменитость.

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