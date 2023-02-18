Глава МИД ФРГ Бербок призвала Путина «развернуть политику на 360 градусов»

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Дипломат уверена, что именно это осчастливит всю планету. Оговорка, как говорится, прямо по Фрейду.

Российский лидер Владимир Путин должен «развернуть свою политику на 360 градусов», чтобы осчастливить весь мир. Такое мнение выразила в ходе Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Германии Анналена Бербок. На мировой арене ее буквально подняли на смех.

Как следует из основ логики, разворот на 360 градусов, которого пожелала Бербок, означает ровным счетом ничего — то есть, совершая полный круг, точка возвращается на исходную позицию. Получается, подсознательно, Анналена попросила российского лидера оставить все как есть, потому что ее все устраивает. Как и весь мир в целом.

«Поэтому я и говорю: можно измениться на 360 градусов — стоит только захотеть. И президент Путин может это сделать, он может принять собственные решения и целиком изменить свой курс на 360 градусов. И уже завтра весь мир был бы счастлив по этому поводу», — подчеркнула Бербок, оговорившись, как это подмечают в мире, «по Фрейду».

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД ФРГ Бербок отказалась от своих слов о «войне с Россией».