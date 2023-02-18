Звуки выстрелов в торговом центре Парижа напугали сотни людей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Panoramic; Twitter / BNODesk; 5-tv.ru

Местные жители и гости города бросились бежать, опасаясь за свои жизни.

Несколько оглушительных выстрелов прозвучали в торговом комплексе Quatre Temps, расположенном в парижском районе Ла-Дефанс. Первые кадры с места событий появились в Twitter.

Известно, что в результате ЧП из здания экстренно эвакуировались сотни людей — они были шокированы и бросились бежать, куда глядят глаза, передает телеканал BFM.

Присутствовали ли при этом российские граждане — пока неизвестно. Информация уточняется.