Вечное возвращение: как раз и навсегда завершить отношения

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Если вы тоже играете в игру «ухожу, но возвращаюсь», то стоит задуматься над причинами всерьез.

Наверное, у каждого из вас когда-нибудь были такие отношения, в которые вы постоянно возвращались спустя какое-то время. А ведь есть те люди, которые вообще из таких отношений не могут выбраться и живут в постоянной игре «ухожу, но возвращаюсь».

Гештальт-терапевт Алла Бажан рассказала aif.ru о том, почему многие не могут завершить отношения.

По ее словам, так могут поступать не только женщины, но и мужчины. Однако какие цели может преследовать человек, когда хочет снова вернуться к бывшему?

чтобы понять, насколько он еще важен для бывшего или бывшей

чтобы перевоспитать партнера

стало скучно от одиночества

новая страсть в отношения, которые угасают

Данная система может быть встроенным механизмом в отношения пары, чтобы урегулировать некоторые трудности и удовлетворять потребности двух людей.

Чтобы понять, зачем это делает конкретный человек, ему стоит задать себе вопрос: «Что я делаю сразу после того, как ухожу от партнера?».

Например, вы сразу уходите к своим друзьям — тогда вам стоит задуматься о том, как другим способом распределить свое время, чтобы его хватало и на партнера, и на друзей. Если вы просто уходите и ждете, пока вас придут возвращать, то тут необходимо разобраться в ваших отношениях с партнером и в вашей психике.

Если после расставания отношения наполняются новыми впечатлениями, то это может говорить о том, что быт сжирает всю красоту и страсть. Можно попробовать разобраться с тем, как разнообразить свою жизнь другим способом, поддерживая возбуждение и флирт в паре и исключая болезненное отвержение друг друга.

Разочарование

Когда человек попадает в состояние невозможности остаться в отношениях, то ему, как правило, очень сложно встретиться с реальностью и признать, что он выбрал «не того человека». Начинается, так называемая, «переделка» другого человека под себя. В такие моменты вы примеряете на себя роль учителя или надзирателя, что тоже очень плохо отражается на вас, вынуждая даже в некоторых случаях на агрессию. Но внутри вы все та же жертва. Здесь важно определиться, готовы ли вы жить с каким-то «несовершенством» партнера, либо вы просто уходите навсегда.

Страх

И тут наступает страх. А что будет, когда вы расстанетесь? И человек может жить в таком стрессе много лет. Каждый день боясь, что он не справится один, если расстанется с этим человеком. Здесь еще могут действовать родственники и друзья, которые не понимают вас. Плюс, стереотипы, вроде «раз — и навсегда», «любовь бывает только раз в жизни» и так далее. Не стоит бояться и жить стереотипами. Это происходит только у вас в голове, говорит психолог.

Что делать дальше

По ее мнению, сейчас существует две тенденции: либо люди раз в полгода меняют партнеров, не задумываясь, почему так происходит. Либо застревают в отношениях, но постоянно расстаются и заново сходятся. В обоих случаях люди просто не выдерживают близость, но их задача — оставаться вместе и развиваться.

«Нередко мы выбираем партнера за его какие-то качества, которых нет у нас, а потом же за эти качества его ненавидим или пытаемся изменить. Важно понять, что переделывать нужно не другого, а себя, развивая в себе то, что восхищает в любимом человеке. Либо разбираться, почему вас что-то в нем раздражает», — говорит психолог.

В первую очередь, нужно осознать свою уязвимость и поговорить открыто со своим партнером. Откровенные разговоры друг с другом помогут выйти на новый уровень, при котором не нужно будет расставаться.

Необходимо запомнить, что отношения — это ежедневная работа и задать себе важный вопрос: «На что я трачу свое время и какие результаты получаю?»

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