Вон из жизни: почему подаренные букеты могут быстро увядать?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Born; 5-tv.ru

Иногда бывает так, что вы сами можете быть носителем негативной энергии. Как быть?

Все девушки любят получать в подарок цветы. Но иногда мы замечаем, что букет, который попадает к нам в руки от какого-нибудь человека в виде подарка, сразу увядает в вазе. О том, как такое может происходить и какая энергетика была у человека, дарившего вам букет, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала таролог Марианна Абравитова.

По ее словам, когда вам дарили букет, который вскоре завял, то ничего хорошего о вас не думали. Либо, даря этот букет, люди могли заложить какую-то негативную информацию.

«В эзотерике есть очень много техник, которые называются „дарение“, „отдаривание“. Человека могут таким способом выгонять из своей жизни, мол, я отдариваюсь от тебя. Либо передается очень негативный посыл — вам могут желать не удачу и не здоровье», — рассказывает эксперт.

Абравитова также добавила, что бывает и так, что человек не имеет ничего плохого на уме и даже может дарить вам цветы от всей души, однако у него настолько негативная энергия внутри, что уже одним этим он наводит порчу.

«Но есть еще момент. Вы можете сами обладать такой энергией, и в вашем доме вянут все цветы, ломается техника», — говорит эксперт.

Также такое может происходить и с подарками. Например, у вас могла потеряться одна сережка, либо сломались часы, которые вам подарила подруга. Чаще всего, вещи сами начинают теряться и ломаться, если вы сами чувствуете, что человек подарил вам их не от души.

«Надо просто сказать „спасибо“ Вселенной, ведь она, таким образом, ограждает от негатива. Для вас это должен быть знак — лучше не чинить эту вещь и не искать», — заключила таролог.

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