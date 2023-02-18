Генсек НАТО Столтенберг: риск эскалации на Украине несопоставим с победой РФ

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Глава альянса сформулировал три «урока конфликта на Украине для НАТО».

Риск эскалации конфликта на Украине для НАТО в настоящее время несопоставим с опасностью победы российской стороны. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в своем выступлении на конференции по безопасности в Мюнхене.

По его словам, риск победы президента России Владимира Путин гораздо выше, чем нарастание конфликта из-за поставок оружия Киеву.

По итогу Столтенберг сформулировал три урока конфликта на Украине для НАТО.

Первое: альянс должен продолжать поддерживать Украину, дабы не допустить победы России.

Второе: НАТО нужно максимально вооружаться, модернизировать армии и укреплять страны между европейскими странами и США.

Третье: необходимо укреплять стойкость западного общества. Например, защиту инфраструктуры и кибербезопасность.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, чем занимался Столтенберг во время начала СВО.