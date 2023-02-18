Отца Александра Овечкина похоронили на Долгопрудненском кладбище

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

Сам хоккеист прибыл на прощание с родителем из США.

Отца знаменитого российского хоккеиста Александра Овечкина Михаила Овечкина похоронили на Долгопрудненском кладбище сегодня, 18 февраля. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Сам спортсмен Александр, прибывший в Москву из Америки, проводил отца в последний путь.

Также на церемонии прощания были замечены представители хоккея России, футбольного и хоккейного клуба «Динамо и даже олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук.

15 февраля стало известно о том, что Михаил Овечкин скончался на 72-м году жизни.

Ранее — в процессе обследования — у Михаила Овечкина были выявлены новообразования. Врачи приняли решение о его переводе в профильную больницу. 14 февраля стало известно, что Александр Овечкин отложил дела и вылетел ближайшим рейсом к 71-летнему отцу. Спортсмен успел попрощаться с родственником.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Россия и США соболезнуют Овечкину в связи с кончиной отца.