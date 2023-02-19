Как выглядит могила звезды «Большой перемены» Юхтина спустя год после смерти

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Геннадий Юхтин ушел из жизни 18 февраля, не дожив до 90-летия всего полтора месяца.

Год назад не стало народного артиста РФ Геннадия Юхтина. До своего 90-летия легенда российского кинематографа не дожил всего полтора месяца. Корреспонденты 5-tv.ru в день его смерти, 18 февраля, почтили память артиста на Троекуровском кладбище Москвы.

Несмотря на то, что с момента похорон знаменитости прошло не так много времени, на могиле уже появилось надгробие. Выполнен монумент скромно, но со вкусом. С лицевой стороны его украшает портрет артиста, а на обратной стороне выгравирован отрывок из его стихотворения. В них выражена вся любовь Юхтина к своей профессии.

«Но будут жить мои герои, и с ними на экране я. Как все люблю, смеюсь, страдаю, играю в киноманию. А с ней в бессмертие шагаю…» — говорится в отрывке.

Так и есть, его герои спустя десятилетия все так же живы, все так же интересны зрителю.

За свою кинокарьеру Юхтин снялся более чем в 120 фильмах. Наибольшую известность ему принесли роли в культовых советских картинах «Дело Румянцева», «Чужая родня», «Весна на Заречной улице», «Баллада о солдате», «Акваланги на дне», «Неуловимые мстители», «Братья Карамазовы».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядят могила и памятник Бориса Невзорова спустя год после его смерти.