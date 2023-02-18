«Философия старухи Шапокляк»: Коровин назвал Брыльску марионеткой властей Польши

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Политолог Коровин призвал пожалеть «выжившую из ума» 81-летнюю звезду «Иронии судьбы», а выводы делать о русофобской риторики властей Польши.

Польская актриса Барбара Брыльска, известная по главной роли Нади в советском фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», выступила с русофобским заявлением. Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований доктор экономических наук, профессор Николай Межевич объяснил в интервью «360», почему Барбара Брыльска выступает с такой активной политической позицией. Политолог Коровин призвал пожалеть 81-летнюю Барбару Брыльску, а выводы делать о властях Польши.

Недавно звезда «Иронии судьбы» высказалась в защиту актрисы Лии Ахеджаковой и посоветовала ей бежать из страны, где «не дадут жизни проклятые Богом люди». Сама Ахеджакова, чье творчество недавно оскорбило россиян, предпочитает пока оставаться в России, хотя и называла ее «Родиной-уродиной».

Профессор Николай Межевич отметил, что такое явление, как хайп присущ не только 18-летним, но и 81-летним, поэтому, поймав кураж от внимания к своей персоне, 81-летняя гражданка Польши заявила журналистам, что русские должны понять: «жить в говне, в котором они живут, нельзя».

«Она в общем-то давно вышедшая в тираж актриса. При этом определенная часть наиболее известных ее ролей связана с Россией», — добавил он.

Он считает, что, скорее всего, такими заявлениями Брыльска решила напомнить о себе — как в Польше, так и в России.

«Возможно, мы наблюдаем иллюстрацию философии старухи Шапокляк из советской мультипликационной классики. Помните? „Хорошими делами прославиться нельзя“», — шутливо заявил Межевич.

Такие оскорбления вызвали бурную реакцию в российском обществе. Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила стереть память об актрисе с помощью высоких технологий. Она продемонстрировала, что Барбару Брыльску можно с помощь нейросети преобразовать в Валентину Талызину, которая и озвучивала польскую актрису в «Иронии судьбы».

«Для актера самое страшное наказание — забвение. Некогда любимая всей страной актриса Брыльска сделала свой выбор, назвав своих поклонников «проклятыми Богом людьми“», — написала депутат.

Не все в Госдуме поддержали такой подход. Заместитель председателя комитета по культуре Елена Драпеко назвала инициативу коллеги «убийственной» для кино.

Николай Межевич обратил внимание на другой момент.

«То, что не могу простить соотечественнику, можно простить человеку, который представляет другую страну», — заявил профессор.

Насчет того, продолжат ли россияне смотреть этот культовый фильм каждый Новый год, эксперт высказал предположение, что «Иронию судьбы» постигнет судьба «Волги, Волги» режиссера Григория Александрова.

«Мой дед рассказывал, что до войны его показывали каждую субботу, но потом всем надоело. Намек, я думаю, понятен?» — сказал собеседник «360».

Российский политолог Валерий Коровин отмети, что нужно отдать дань эффективности польской политической системы. Ведь она дает мнение, которое «нужно» именно ей. Тут есть риск, что поляки могли надавить на актрису посредством угроз от репрессированный машины. Коровин считает, что «бедную Барбару» можно только пожалеть, но стоит сделать выводы о современной политической системе в Польше, где давно процветает русофобия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Борисова назвала Брыльску выжившей из ума старухой из-за слов о российской провинции.