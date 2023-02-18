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Американская общественность понимает, что у России были причины начать спецоперацию на Украине.

Президента США Джо Байдена натравили на Кремль, тем самым сплотив россиян. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью изданию Сonsortiumnews. В частности, он упомянул госсекретаря Энтони Блинкена, советника по национальной безопасности Джейка Салливана и замгоссекретаря США Викторию Нуланд. По мнению, Херша, они «намного более враждебные», нежели сам хозяин Белого дома.

«Эти трое, я думаю, они сильно на него давили. У них у всех давняя неимоверная ненависть к Путину. Я думаю, что это почти личное», — сказал публицист.

Кроме того, собеседник подчеркнул, что не считает специальную военную операцию на Украине безосновательной, потому что у главы российского государства «были факторы» для ее начала, пишет EADaily.

Перед этим политик-демократ Джеффри Янг называл Байдена преступником, которого нужно отстранить от должности президента, предъявив обвинения. Такой же участи, по мнению Янга, достойны глава Минобороны США Ллойд Остин вместе с вышеупомянутыми соратниками Байдена.

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