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Ему было 87 лет. Как трагедию прокомментировала дочь мужчины?

Умер спортивный комментатор Владимир Писаревский. Печальную новость сообщила дочь мужчины Анастасия Писаревская, отметив, что все произошло рано утром.

По словам женщины, последние дни Владимир провел в 81-й больнице Москвы. Анастасия сообщила, что незадолго до кончины у ее отца диагностировали коронавирус.

«Он прошел относительно легко, без серьезных последствий. Слабые нарушения речи, хотели выписать. Но внезапно случилась кишечная непроходимость. Провели операцию, вышел из наркоза, но через полдня снова попал в реанимацию в критическом состоянии», — рассказала в интервью с ТАСС Писаревская.

По предварительным данным, прощание с телевизионным комментатором пройдет 21 февраля.

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