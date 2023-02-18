Яд европейской дипломатии: почему на Россию не влияют санкции Запада

Эксперт Перлин: Россия не может быть уничтожена в том числе и санкциями

Фото: www.globallookpress.com / Press Office of Ukraine

Десятый пакет ограничительных мер запрещает экспорт сантехники в страну.

Западные политики имеют очень богатый опыт уничтожения конкурентов, используя различные виды яда, но их слова и действия весьма примитивны. Об этом в эфире радио Sputnik заявил вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин. Так он прокомментировал слова главного дипломата Евросоюза Жозепа Борреля о том, что антироссийские санкции действуют, как мышьяк.

«Россия, как известно, неоднократно демонстрировала, что она не может быть уничтожена, отравлена мышьяком, как заявляет Боррель», — сказал Перлин.

Также собеседник добавил, что сегодня суждения политиков Европы говорят о деградации как европейской дипломатии, так и внешней политики, поэтому они не могут быть для РФ полноценными партнерами, пишет EADaily.

На фоне спецоперации на Украине Запад и Евросоюз начали в отношении России политику ограничительных мер. В частности, по данным СМИ, десятый санкционный пакет запрещает экспорт в РФ биде, чаш унитазов, смывных бачков и подобных сантехнических товаров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто разочарован новым пакетом антироссийских санкций.