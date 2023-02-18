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Киевский режим проводит преступную политику в угоду личных амбиций. Какие решения за этим последуют?

Несмотря на то, президент Украины Владимир Зеленский постоянно говорит о нестерпимом желании вернуть в состав страны российский Крым, это невозможно сделать. Даже военным путем. Такое мнение выразил американский конгрессмен Адам Смит, добавив, что тема активно обсуждалась в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я думаю, что существует больше консенсуса в отношении того, что люди понимают, что Украина не собирается возвращать Крым военным путем», — цитирует Смита издание Politico.

Между тем, конгрессмен не исключил борьбы за Крым полностью.

Аналитики Politico при этом отмечают, что слова Адама Смита полностью отражают растущее в Вашингтоне негодование по поводу украинского кризиса. Там считают что «после года ожесточенных боев необходимо заключить какое-то соглашение», чтобы положить конец конфликту.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За воссоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей из Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, что неоднократно подчеркивали в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ усилили грабежи в подконтрольной им части Запорожской области.