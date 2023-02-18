Цена успеха: кому из фигуристов блестящая карьера на льду стоила жизни

Фото: www.globallookpress.com / Raniero Corbellett

Спортсмены шли к победам годами, а отправились в другой мир в один миг. Где их подстерегла беда?

Фигурное катание — один из самых красивых и обсуждаемых видов спорта. России в нем равных нет: каждый год — новые имена, достижения, рекорды. Обывателю кажется, что в нашей стране чемпионы словно с конвейеров сходят. И только те, кто днями и ночами стоит у «станка», знают, чего стоит эта легкость, грация и всемогущество на льду. Это спорт не только не только про красоту и мастерство, но и про драму. В истории навсегда останутся имена тех, кто задал высокую планку в мире «фигурки», прославил себя, страну, а пожить нормально не успел.

Сергей Гриньков

Уткин Игорь, Яковлев Александр / ТАСС

Это спортсмен блистал на люду в конце 80-х — начале 90-х. В паре с Екатериной Гордеевой они брали самые мыслимые и немыслимые награды — два олимпийских золота, четыре — чемпионата мира, три — Европы. А еще Гриньков был партнером Гордеевой и по жизни, как это часто бывает у спортсменов. Но личное счастье оказалось куда короче, чем спортивная карьера — в 1995 году на тренировке в Лейк-Плэсиде Сергей неожиданно упал на лед со словами: «Мне очень плохо», а через час его уже не стало — фигурист, можно сказать, так и умер в коньках. Причина трагедии оказалась в обширном инфаркте. Тогда мир убедился, что и «боги» фигурного катания уязвимы, и судьба скидки на возраст не делает. На момент смерти Сергею было всего 28 лет, его вдове Екатерине — 24 и три года их общей малышке.

Игорь Пашкевич

© РИА Новости / Александр Виль

Еще один король льда с легендарным прошлым. Игорь был первым в мире спортсменом, кто исполнил все тройные прыжки в произвольной программе и сделал это триумфально, оставив самое «вкусное» на конец проката Чемпионата Европы -2006 — сразу пять тройных на четвертой минуте. К сожалению, первого места тогда не случилось, зато имя вошло в историю. И не только как спортсмена, но и как тренера — считается, что в победах Загитовой, Липницкой, Медведевой есть и его немаленькие заслуги.

В последние годы жизни Игорь Пашкевич работал в Штатах, и по финансовым, и по другим причинам. Там же спортсмен и тренер встретил свою смерть: 25 марта, через несколько дней после очередного успеха его подопечного, из Майами пришла страшная весть — Игоря не стало. Одна из версий трагедии — суицид, во что до сих пор не могут поверить близкие знаменитости. Его знали как человека сильного, целеустремленного и любящего жизнь. Некоторые не исключают, что она потеряла смысл для него после потери родных людей — матери и сестры. На момент трагедии Игорю Пашкевичу было всего 44 года.

Денис Тен

Смирнов Владимир / ТАСС

Еще в тринадцать лет спортсмен с казахскими корнями вошел в десятку лучших на этапе юниорского Гран-при в Нидерландах. Через два года новая победа — на Кубке России. Но следующие соревнования мирового уровня не приносили результатов, на которые рассчитывал юноша: четвертое место на юниорском чемпионате мира, 16-е — на аналогичном турнире в Казахстане, восьмое — на чемпионате мира в 2009 году, 11-е — на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010-м, там он, кстати, был самым молодым участником в мужском первенстве.

Но после ухода от тренера Елены Буяновой к Фрэнку Кэрролу карьера снова пошла в гору — в начале 2011-го фигурист принял участие в зимних Азиатских играх, проходивших в Астане, и принес своей стране золотую медаль, а на Олимпийских играх в Сочи, блестяще откатав произвольную программу, стал бронзовым призером. Также была еще бронза на чемпионате мира в 2015-м, золото чемпионата четырех континентов и — Универсиады в Алматы.

В 2018-м Денис Тен заявляет в одном из интервью, что переживает золотой период жизни — кроме спортивных успехов, за плечами еще и творческие: съемки в кино, участие в конкурсе сценариев. Было так много начинаний, но роковой день поставил на всем крест. В июле Тен прилетел в Алматы, буквально на несколько дней. И вот, выйдя из кафе, он увидел, как грабители снимают с его машины зеркала и погнался за ними. Это стоило ему жизни: один преступник в ответ дважды ударил его ножом в ногу и поранил бедренную артерию. Из-за большой кровопотери спасти знаменитость врачи не смогли, ему было всего 25 лет.

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