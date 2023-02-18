СМИ: в киевской и днепропетровской областях произошли взрывы

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В ряде регионов Украины ввели экстренные отключения электроэнергии из-за угрозы ракетных ударов.

В Хмельницком на западе Украины прогремело два взрыва. Об этом в Telegram-канале сообщил глава местной областной военной администрации Сергей Гамалий.

По данным чиновника, взрывы произошли с интервалом в одну минуту. Местных жителей призвали не покидать укрытия. При этом СМИ Незалежной также написали о взрывах под Киевом и Днепропетровском.

Уточняется, что в ряде регионов Самостийной ввели экстренные отключения электроэнергии из-за угрозы ракетных ударов. В большинстве украинских областей сейчас работает воздушная тревога.

До этого сообщалось о взрывах в районе города Краматорск. Подчеркивалось, что в подконтрольной киевскому режиму части Донецкой народной республики (ДНР), а также под Харьковом объявили воздушную тревогу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, где украинские боевики усилили грабежи мирного населения.