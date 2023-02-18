Апокалипсис близко? Ученые нашли ключ к разгадке тайны приближающегося астероида

Фото: www.globallookpress.com / NASA/Johns Hopkins

Космическая «авария», скорее всего, не оставит на Земле ни одного живого существа.

Ученые оказались близки к разгадке тайны одного из самых загадочных астероидов в Солнечной системе — речь идет о Рюгу. Диаметр небесного тела — порядка 900 метров, и вращается оно между орбитами Земли и Марса. Исследователи полагают, что глыба может быть частью потухшей кометы. И возможно, именно астероида Бенну. В этом-то и вся опасность.

На «родство» Рюгу с Бенну указывает и пористая структура небесного тела, и наличие органических соединений, которые имеются в белках всех живых существ на планете. Все это говорит о том, что Бенну все ближе и ближе подбирается к Земле, а значит, есть вероятность апокалипсиса. Некоторые ученые всерьез допускают его неизбежность, остается только готовиться и ждать.

Правда, раньше сентября 20182 года, скорее всего, столкновение не произойдет, но это будет мощный взрыв, примерно в 1200 мегатонн. Как если бы на Хиросиму сбросили около 80 тысяч бомб. Можно представить, что в таком случае останется от жизни на Земле — ничего.

«Гигантский астероид Бенну достаточно большого размера и опасен тем, что его орбита все ближе и ближе подходит к Земле. То есть с каждым годом вероятность того, что он попадет в нашу планету, увеличивается», — рассказала программе «Загадки человечества» физик Анна Белова.

Однако шансы, что космическая «авария» все же не произойдет, тоже есть — один к трем тысячам. Однако эти прогнозы каждый раз могут меняться — наблюдение за астероидом ведется более 20 лет и чем больше данных, тем больше поводов сомневаться в хорошем конце.

«Мы не можем в точности рассчитать вероятность попадания астероида в нашу планету. Его орбита может измениться, и мы точно не знаем, в какую сторону она изменится, приблизится к Земле или отдалится», — добавила эксперт.

Не могут, по ее словам, ученые рассчитать и как точно скорректируется орбита Бенну при ударе и как сильно астероид отклонится от изначальной точки. Дело в том, пояснила она, что недра небесного тела образованы рыхлыми и пористыми породами, которые содержат много воды. Все это осложняет задачу физикам и астрономам сделать точные прогнозы.

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