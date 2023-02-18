Что такое нотариальная доверенность и какой она бывает

Фото, видео: Астапкович Владимир / ТАСС ; 5-tv.ru

Этот документ оформляют десятки, а то и сотни людей в сутки. Но с какой целью?

Доверенностью называют рукописный или оформленный на бланке официальный документ, на основании которого человек наделяет доверенное лицо полномочиями представлять свои интересы. В зависимости от объема полномочий доверенности подразделяются на:

безотзывную доверенность — используется исключительно в предпринимательской деятельности;

обыкновенную доверенность — для граждан и организаций.

По форме различают два вида доверенностей — совершенную в простой письменной форме и совершенную в нотариальной форме, то есть нотариально удостоверенную

Все существующие доверенности можно разделить на три вида:

разовая доверенность, дается на совершение одного действия;

специальная доверенность, выдается на совершение однородных действий в течение определенного времени;

генеральная доверенность включает в себя максимально широкий перечень полномочий.

Доверенное лицо вправе в любой момент отказаться от своего представительства по доверенности, а доверитель имеет право отозвать доверенность и отменить данные своему поверенному полномочия.

Также документ прекращает свое действие, если:

истек срок его действия;

доверитель или доверенное лицо признаны умершими, безвестно отсутствующими, недееспособными или частично недееспособными.

Кроме того, документ прекращает свое действие, если:

юридическое лицо, являющееся доверителем или представителем, прекратило свою деятельность;

в отношении доверителя или поверенного ведется процедура банкротства, при которой лица теряют право самостоятельно выдавать доверенности.

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