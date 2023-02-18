ТОП простых и эффективных упражнений для утренней зарядки

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На утреннюю зарядку рекомендуется выделять от 6 до 12 минут.

Зарядка с утра не только полезна для тонуса мышц и здоровья, но и помогает сохранить бодрость на весь день. Для нее лучше всего подходят растяжки или упражнения из йоги.

Можно начать с обычных потягиваний вверх — за счет них растягиваются прямые мышцы живота. После следует перейти к плавным наклонам вниз к левой и правой ноге.

Далее принять позу самурая на 15-20 секунд, а затем вынести одну из ног вперед, как при выпаде, и руками сделать мах назад — так вы потяните мышцы сгибателя бедра. Также полезным упражнением для утренней зарядки является растяжка позвоночника. Встаньте на четвереньки, правой рукой уйдите влево, вовнутрь и поднимите ее наверх.

Нужно сделать несколько повторений на каждую руку, а после лечь на спину с раскинутыми в разные стороны руками. Лежа, согните бедро и голень, чтобы получился угол 90 градусов. А если поводить ногами влево и вправо, то потянется позвоночник.

После выполнения упражнения стоит полежать и продышаться в течение 15-20 секунд. На такую утреннюю зарядку рекомендуется выделять от 6 до 12 минут.